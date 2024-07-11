Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса с беспилотника взрывного устройства пострадало пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации главы региона, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.