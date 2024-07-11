Кремль увидел «атрибуты холодной войны» в размещении ракет США в Германии

По мнению Пескова, ракеты разместят, чтобы «гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя», и это следует учитывать. Пресс-секретарь президента заявил, что это «не повод для пессимизма». По его мнению, такие шаги Запада должны побудить «собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции».