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Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии

Соединенные Штаты, отправляя на Украину токсичные химикаты, нарушают конвенцию о химическом оружии, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, имеют место «химпровокации» с одобрения стран Запада. «Сам факт поставки токсичных химикатов США в условиях военного конфликта, то, чем сейчас занимается Вашингтон на Украине, является нарушением статьи I КЗХО», — добавил постпред, выступая на 106-й сессии Исполнительного совета организации.

Он рассказал, что «многие эксперты, зарубежные каналы» подтверждают использование химоружия украинскими солдатами, а беспилотники украинской армии используются для доставки токсичных химикатов.

Госдеп 1 мая заявил, что Россия использовала химическое оружие — хлорпикрин — против украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что это нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ назвал обвинения голословными. «Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — сказал он.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), которая положила начало ликвидации его по всему миру, вступила в силу в 1997 году. На данный момент участниками конвенции являются 193 государства (в том числе Россия и США — с 1997 года). Израиль подписал ее, но не ратифицировал; не подписали КЗХО Египет, КНДР и Южный Судан.