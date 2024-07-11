Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), которая положила начало ликвидации его по всему миру, вступила в силу в 1997 году. На данный момент участниками конвенции являются 193 государства (в том числе Россия и США — с 1997 года). Израиль подписал ее, но не ратифицировал; не подписали КЗХО Египет, КНДР и Южный Судан.