Путин посетил восстановленный Китайский дворец в Ораниенбауме

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о форуме БРИКС, который пройдет в Петербурге 11 и 12 июля. Участие в нем также принял глава РФ. В четверг он выступил перед участниками мероприятия и провел несколько встреч. По завершении форума запланировано подписание протокола к Меморандуму о взаимопонимании о Парламентском форуме БРИКС.