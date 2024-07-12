Путин посетил восстановленный Китайский дворец в Ораниенбауме

Президент России Владимир Путин посетил отреставрированный Китайский дворец в Ораниенбауме. Восстановление здания шло в течение 20 лет.
— Президенту продемонстрировали открывшийся после долгой реставрации Китайский дворец — личную резиденцию Екатерины II — и Павильон Катальной горки, — сообщили телеканал «Санкт-Петербург».
Главу государства провели по внутренним убранствам дворца, а также по балконам на разных этажах здания. После Путин провел рабочее совещание с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал о форуме БРИКС, который пройдет в Петербурге 11 и 12 июля. Участие в нем также принял глава РФ. В четверг он выступил перед участниками мероприятия и провел несколько встреч. По завершении форума запланировано подписание протокола к Меморандуму о взаимопонимании о Парламентском форуме БРИКС.