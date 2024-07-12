Молдавия надеется убедить людей в важности членства в НАТО, рассказал МИД

По его словам, в связи с рядом факторов людям в Молдавии внушили, что «нейтралитет — это гарантия безопасности». «Может это и так для Швейцарии, но для нас это большой вопрос… в наших особых обстоятельствах понадобится время, пока мы будем способны в демократическом процессе убедить людей, что НАТО — это реальное решение», — заявил Попшой.
По его словам, политическое руководство страны проводит открытые беседы с гражданами, чтобы обсудить уязвимости в обороне, а также способы борьбы с ними, чтобы объяснить, насколько страна нуждается в защите.
«Если вы спросите меня, то я скажу, что НАТО является гарантией безопасности не только в нашем регионе, но и в любом другом месте мира», — подчеркнул Попшой.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.