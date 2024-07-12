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Беглов рассказал Путину об отмене повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Президент накануне прибыл в Петербург.

Источник: Комсомольская правда

Повышения тарифов с 1 июля 2024 года в Петербурге не произошло. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

— Мы оптимизировали расходы ресурсоснабжающих организаций и освободили петербуржцев от дополнительных расходов. Это касается теплоснабжения, горячей воды, водоотведения и бытовых отходов, — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Беглов также рассказал о коммунальных проектах и работе по благоустройству Петербурга. До этого глава государства посетил Китайский дворец в Ораниенбауме, реставрация которого длилась 20 лет. Президенту показали внутренние убранства и внешнее оформление, а также различные экспонаты.

В Петербург Путин прибыл для участия в форуме БРИКС, который проходит 11—12 июля. У главы государства запланировано несколько рабочих встреч.

Путин Владимир