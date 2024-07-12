Беглов рассказал Путину об отмене повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Беглов также рассказал о коммунальных проектах и работе по благоустройству Петербурга. До этого глава государства посетил Китайский дворец в Ораниенбауме, реставрация которого длилась 20 лет. Президенту показали внутренние убранства и внешнее оформление, а также различные экспонаты.