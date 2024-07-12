Советники Байдена хотят убедить его не участвовать в выборах, пишут СМИ

Как сообщает издание, по крайней мере двое советников выражают мнение, что «Байдену не следует баллотироваться на второй срок». По их словам, они должны доказать президенту, что он не сможет выиграть выборы у Дональда Трампа.
Как отмечается, пока нет признаков, что подобные обсуждения стали известны самому Байдену.
Белый дом отрицает эту информацию. «Однозначно, это неправда. Команда президента Байдена твердо стоит на его стороне», — заявил газете пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.
Провальные дебаты Байдена с Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.
После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.