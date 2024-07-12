ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС

Как передает корреспондент РИА Новости, резолюция была принята 99 голосами за, еще девять стран проголосовали против, а 60 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
«К сожалению, это может только приободрить партию войны в Европе, в Штатах и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать», — сказал российский дипломат.
Резолюция среди прочего требует, чтобы Россия вывела военных с ЗАЭС и передала станцию под контроль Киева. Согласно тексту документа, Москву призывают также ликвидировать противопехотные мины, якобы установленные по периметру станции. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отмечал, что эти мины опасны «только для крыс, ворон и диверсантов».
Резолюция при этом не осуждает действия Украины, периодически атакующую станцию с помощью беспилотников: вместо этого документ призывает стороны конфликта «соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах».
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.