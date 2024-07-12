ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС

«К сожалению, это может только приободрить партию войны в Европе, в Штатах и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать», — сказал российский дипломат.