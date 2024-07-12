Лидеры 24 стран на саммите НАТО подписали «Украинский договор»

Всего в договоре обозначены три обязательства подписавшихся. Первое — поддерживать Украину в области обороны и безопасности. Второе— активизировать усилия по строительству «будущих сил», которые смогут поддерживать потенциал обороны и сдерживания. Третье — «в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий, оперативно и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения последующих шагов по поддержке Украины». Предполагается, что в случае «будущего нападения», Украине будет оказываться помощь в области безопасности, а против России будут вводиться ограничения.