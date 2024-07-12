СМИ: американский штат присоединился к движению за выход из состава США

«В Вашингтоне, округ Колумбия, находятся 2,5 миллиона бюрократов, которых не выбирали в ходе голосования и которые несут ответственность за то, что страна стоит на грани банкротства. Мало того, они еще и ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира. Мы должны вернуть себе наше правительство и работать над гарантиями защиты прав и основных потребностей жителей», — приводит журнал слова Карлы Герлике, лидера движения NHEXIT.
Автор материала приводит статистку, согласно которой в последние годы среди американцев растет поддержка движений за независимость. Так, среди общего числа опрошенных 23 процента одобряют выход своего штата из состава США, в то время как 51 процент выступают против. При этом отмечается, что в разных регионах цифры разнятся, а наиболее «свободолюбивой» оказалась Аляска, 36 процентов жителей которой поддерживают независимость, согласно результатам опроса YouGov.
Ранее американские эксперты, опрошенные газетой Washington Post, выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса. Они сообщили, что не могут припомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией. Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек выразил мнение, что губернатор Техаса «затевает драку».