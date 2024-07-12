СМИ: американский штат присоединился к движению за выход из состава США

«В Вашингтоне, округ Колумбия, находятся 2,5 миллиона бюрократов, которых не выбирали в ходе голосования и которые несут ответственность за то, что страна стоит на грани банкротства. Мало того, они еще и ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира. Мы должны вернуть себе наше правительство и работать над гарантиями защиты прав и основных потребностей жителей», — приводит журнал слова Карлы Герлике, лидера движения NHEXIT.