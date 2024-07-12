Политолог Белоусов: у новосибирского генерала Суровикина есть шанс вернуться на СВО

«Такие люди, как Сергей Суровикин, должны защищать Родину. Вспомните термин “линия Суровикина”, который разлетался в медиа в 2022 году. Это линия обороны, минных полей и бронетранспортеров, грамотно выстроенная для ликвидации врага. Она там действует до сих пор», — отметил Белоусов.