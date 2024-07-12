Политолог Белоусов: у новосибирского генерала Суровикина есть шанс вернуться на СВО

Новосибирский политолог Алексей Белоусов оценил шансы возвращения генерала Суровикина в зону СВО. Он считает, что наряду с кадровыми перестановками в военном ведомстве, глава государства может рассмотреть вопрос и возвращения сибирского генерала.
В интервью Сиб.фм политолог Белоусов высказался о возможной отправке Сергея Суровикина в зону спецоперации в должности заместителя командующего войсками СВО. По его оценкам, генерал — грамотный управленец в армейских кругах и может усилить ВС РФ.
«Такие люди, как Сергей Суровикин, должны защищать Родину. Вспомните термин “линия Суровикина”, который разлетался в медиа в 2022 году. Это линия обороны, минных полей и бронетранспортеров, грамотно выстроенная для ликвидации врага. Она там действует до сих пор», — отметил Белоусов.
Политолог также считает, что российским войскам нужны грамотные и жесткие полководцы. Опыт Суровикина, который он получил на первом этапе СВО и в Алжире, может стать залогом успеха.
Напомним, новосибирский генерал был главнокомандующим российскими войсками на Украине, но летом 2023 года президент Владимир Путин отстранил его от должности. По последним данным, Суровикин руководит войсками в Алжире.