Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден по ошибке назвал Зеленского Путиным на саммите НАТО

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вашингтоне по ошибке назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным». Он тут же исправился, объяснив свою оговорку тем, что слишком «сосредоточен на победе над Путиным».

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден. Он сразу же осознал ошибку и добавил: «Президент Путин? Он победит президента Путина… Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина».

Зеленский отреагировал словами «Я лучше». «Ты чертовски лучше», — ответил на это президент США.

Вчера, 11 июля, Джо Байден по итогам встречи с президентом Украины объявил о дополнительном пакете помощи в размере $225 млн. В пакет вошли батарея ЗРК Patriot, боеприпасы для РСЗО Himars, а также зенитные ракеты Stinger. На этой неделе господин Байден также заявил об обязательстве союзников по НАТО выделить помощь Киеву на €40 млрд в течение 2025 года.

Байден Джо
Путин Владимир