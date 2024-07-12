Байден по ошибке назвал Зеленского Путиным на саммите НАТО

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден. Он сразу же осознал ошибку и добавил: «Президент Путин? Он победит президента Путина… Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина».