Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поддержал решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, назвав его справедливым и своевременным. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
«Решение давно созрело, нужно было привести всё в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили», — сказал Владимир Путин (цитата по РИА Новости).
По его словам, данный вопрос изучался правительством очень долго.
Отмечается, что в России почти 400 тысяч работающих пенсионеров.
Напомним, закон об индексации пенсий с 2025 года президент подписал восьмого июля.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на санкции Запада, экономика России показывает уверенный рост, и необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что после индексации минимальный рост пенсий составит 1300 рублей.
В ходе рабочей поездки в Северную столицу Владимир Путин обсудил с губернатором города актуальные вопросы.