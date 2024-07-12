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Байден на саммите НАТО по ошибке назвал Зеленского Путиным

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден в среду, 10 июля, во время публичного выступления перепутал лидеров России и Украины.

На саммите НАТО в Вашингтоне хозяин Белого дома говорил о конфликте на Украине и в какой-то момент заявил, что хотел бы передать слово "президенту, в котором столько же мужества, сколько решимости.

«Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.

Затем американский лидер понял, что оговорился, и решительно добавил: «Президент Путин. Я намерен победить президента Путина».