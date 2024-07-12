Великобритания отрицает, что разрешила Украине удары ракетами Storm Shadow по РФ

По данным издания, британские чиновники обеспокоены тем, что использование Storm Shadow для поражения целей на территории РФ «приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт» с Россией. Как пояснили источники The Telegraph, для выдачи разрешения на удары потребуется согласие трех стран, двумя из которых являются Великобритания и Франция, которые производят эти ракеты. Один из собеседников газеты в ответ на вопрос о том, будет ли Storm Shadow применяться для ударов по территории РФ, ответил: «Этого не произойдет».