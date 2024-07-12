Великобритания отрицает, что разрешила Украине удары ракетами Storm Shadow по РФ

По данным издания, британские чиновники обеспокоены тем, что использование Storm Shadow для поражения целей на территории РФ «приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт» с Россией. Как пояснили источники The Telegraph, для выдачи разрешения на удары потребуется согласие трех стран, двумя из которых являются Великобритания и Франция, которые производят эти ракеты. Один из собеседников газеты в ответ на вопрос о том, будет ли Storm Shadow применяться для ударов по территории РФ, ответил: «Этого не произойдет».
Предыдущий премьер Великобритании Риши Сунак говорил, что Киев может использовать поставленное вооружение «при соблюдении международных гуманитарных законов». Сменивший его Кир Стармер на этой неделе заявил, что Украина может применять полученное оружие в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях.