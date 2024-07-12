Байден заявил, что пока не готов к переговорам с Путиным

«У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным», — сказал он, выступая в четверг вечером на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО. Байден утверждал, что президент России «мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения». «Нет мирового лидера, с которым я был бы не готов иметь дело, но вопрос в том, готов ли говорить Путин. Лично я не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить свое поведение», — добавил американский лидер.
Баден при этом утверждал, что «фундаментальные изменения в России в краткосрочной перспективе маловероятны», а также озвучил мнение, согласно которому «Россия в случае успеха на Украине не остановится» на ней.
Однако американский лидер отметил, что был бы готов говорить с Путиным, если бы президент РФ ему позвонил.
«Думаю, я готов разговаривать с любым лидером, который хочет поговорить, в том числе, если бы Путин позвонил мне и выразил желание побеседовать», — заявил Байден, выступая в четверг вечером на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО. «Во время последнего разговора с Путиным я пытался привлечь его к работе над соглашением по контролю над вооружением, связанным с ядерным оружием в космосе», — утверждал американский лидер, не пояснив, когда могла состояться эта беседа.
Контакты Путина и Байдена
Президент России 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ сообщил, что 21 февраля 2022 года поговорил по телефону с Байденом, обсудил с ним урегулирование на Украине. Кроме того, в качестве глав государств Путин и Байден лично говорили 12 февраля 2022 года — по телефону, а до того — в конце 2021 года. Чуть ранее у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Единственная очная встреча Путина и Байдена как лидеров прошла в Женеве в июне 2021 года.
26 июня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин пока не планирует телефонный разговор с Байденом. Его спросили об этом в контексте разговора министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином.
5 июня на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств Путин сказал, что считает Байдена предсказуемым «политиком старой школы». В ответ же на вопрос о том, как он относится к тому, что на Западе его изображают в виде злодея, он пошутил, что «так и есть, пусть боятся».