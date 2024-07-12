Байден заявил, что пока не готов к переговорам с Путиным

«У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным», — сказал он, выступая в четверг вечером на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО. Байден утверждал, что президент России «мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения». «Нет мирового лидера, с которым я был бы не готов иметь дело, но вопрос в том, готов ли говорить Путин. Лично я не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить свое поведение», — добавил американский лидер.