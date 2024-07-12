Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден перепутал вице-президента Камалу Харрис с «вице-президентом Трампом»

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден проводит свою первую сольную пресс-конференцию после провального выступления на теледебатах, которые прошли в конце июня.

Саммит НАТО в Вашингтоне стал фоном для этой пресс-конференции. Байден общался с мировыми лидерами и вел дискуссии о том, как «спасти Украину», стремясь проецировать силу на союзников. Но он также оговорился, назвав Зеленского Владимиром Путиным.

Хозяин Белого дома начал с ошибки свою пресс-конференцию, перепутав вице-президента Камалу Харрис с «вице-президентом Трампом», сообщает CNN.

Байдена спросили, сможет ли Харрис победить Трампа, если она станет соперником кандидата от Республиканской партии на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет необходимые качества для должности президента», — ответил нынешний американский лидер.

Ошибки Байдена относительно Зеленского и Харрис прозвучали на фоне призывов советников и союзников к более неформальному общению, чтобы развеять опасения по поводу его возраста и способности исполнять свои обязанности, однако пока неясно, окажет ли эта важная пресс-конференция ожидаемый эффект.