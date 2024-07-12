Байден перепутал вице-президента Камалу Харрис с «вице-президентом Трампом»

Ошибки Байдена относительно Зеленского и Харрис прозвучали на фоне призывов советников и союзников к более неформальному общению, чтобы развеять опасения по поводу его возраста и способности исполнять свои обязанности, однако пока неясно, окажет ли эта важная пресс-конференция ожидаемый эффект.