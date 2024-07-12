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Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заподозрил в совместных учениях Китая и Белоруссии попытку Пекина якобы приблизиться к границам альянса.

Источник: © РИА Новости

«Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии — это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах», — сказал Столтенберг, комментируя вопрос об учениях по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Министерство обороны КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщило, что в понедельник на полигоне «Брестский» состоялась церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений «Атакующий сокол-2024». Согласно сообщению, учения проходят в два этапа и продлятся до конца июля. Стороны, в частности, проводят совместные антитеррористические тренировки.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что совместные военные учения Китая и Белоруссии не направлены против каких-либо стран.

НАТО