Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии

«Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии — это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах», — сказал Столтенберг, комментируя вопрос об учениях по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.
Министерство обороны КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщило, что в понедельник на полигоне «Брестский» состоялась церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений «Атакующий сокол-2024». Согласно сообщению, учения проходят в два этапа и продлятся до конца июля. Стороны, в частности, проводят совместные антитеррористические тренировки.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что совместные военные учения Китая и Белоруссии не направлены против каких-либо стран.