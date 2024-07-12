Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии

«Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии — это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах», — сказал Столтенберг, комментируя вопрос об учениях по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.