Байден попытался реабилитироваться после провальных теледебатов

Байден также обрушился с критикой на бывшего президента США Дональда Трампа и обвинил его в «практическом бездействии», заявив, что придерживается жесткого графика. «Мой график был полностью забит. А где был Трамп? Катался на своем гольф-каре, заполнял свою карточку результатов, прежде чем ударить по мячу? Я имею в виду, посмотрите, он практически ничего не сделал», — сказал Байден. По его словам, иностранные лидеры, с которыми он встречался в ходе саммита НАТО на этой неделе, не выражали обеспокоенности по поводу его пригодности к исполнению обязанностей. Вместо этого они выразили опасения по поводу перспективы второго срока Трампа, если Байден проиграет в ноябре, сказал он.