Байден попытался реабилитироваться после провальных теледебатов

Президент США Джо Байден провел свою первую пресс-конференцию после провального выступления на теледебатах, которые прошли в конце июня. Телеканал CNN, судя по ажиотажу и количеству аккредитованных журналистов, назвал ее самой напряженной президентской пресс-конференцией в современной истории, после того как ошеломляющие дебаты с Трампом подорвали политическую основу переизбрания Байдена. На брифинге были представители различных СМИ, включая Reuters, Agence France-Press (AFP), Associated Press, CBS и другие.
Пресс-конференция прошла на фоне призывов заменить Байдена на кого-то другого в рамках предвыборной гонки. Среди критиков — сенатор от Вермонта Питер Уэлч, более десяти демократов в Палате представителей и крупный спонсор Демократической партии Джордж Клуни.
Старшие советники Байдена Майк Донилон и Стив Риккетти, а также руководитель предвыборной кампании Джен О’Мэлли Диллон встретились 11 июля с демократами в сенате, чтобы попытаться их успокоить, сообщает NBC News.
На пресс-конференции Байден сделал несколько замечаний и ответил на вопросы журналистов, многие из которых касались его политического будущего.
Президент США отмел вопросы о его способности выполнять все обязанности на должности главы государства. Тем не менее, он признал, что ему нужно «сдерживать» себя, когда он проходит через тяготы президентства. Байден, который был в плохой политической форме еще до дебатов, твердо уверен, что не передаст эстафету молодому демократу. Но три фактора могут сделать его позицию несостоятельной: раскол в его партии, сокращение финансовой поддержки и убийственные данные опросов.
Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне Байден общался с мировыми лидерами, говорил о том, как спасти Украину. Он также оговорился, назвав Зеленского Владимиром Путиным и пригласив его на сцену.
Пресс-конференция тоже началась с оговорки. Хозяин Белого дома перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом.
Байдена спросили, сможет ли Харрис победить республиканца, если примет участие в выборах главы государства в ноябре 2024 года.
«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет необходимые качества для должности президента», — ответил нынешний американский лидер.
Взяв паузу, президент указал на то, как Харрис занималась вопросами репродуктивных прав женщин, а также на ее способность решать другие важные вопросы. Харрис провела неделю на предвыборных мероприятиях во время саммита НАТО, стремясь заручиться поддержкой ключевых политиков.
Очередные оговорки Байдена прозвучали на фоне призывов советников и союзников к более неформальному общению, чтобы развеять опасения по поводу его возраста и способности исполнять свои обязанности, однако пока неясно, окажет ли эта важная пресс-конференция ожидаемый эффект.
Ранее журнал Newsweek сообщил, что по настоянию стратегов Байдена из его интервью одной из радиостанций было вырезано 19 секунд: во фрагменте шла речь о правах темнокожих в Америке и в этом контексте упоминалось имя Дональда Трампа.
Байден заявил на пресс-конференции, что не наносит ущерба репутации Соединенных Штатов в мире, и выступил в защиту своих действий на мировой арене. «Послушайте, ребята, это, ну, в любом случае, самая успешная конференция, на которой я присутствовал, и найдите мне мирового лидера, который так не считает», — добавил Байден, рассмеявшись.
Президента США спросили, задумывался ли он о своем наследии после выступления на дебатах. «Я здесь не ради наследия. Я здесь, чтобы завершить начатую мной работу», — сказал Байден. «Я люблю своих сотрудников, но они что-то добавляют. Они все время что-то добавляют (в график). Я получаю адские нападки от своей жены», — заявил глава Белого дома, добавив, что перед следующими дебатами «не собирается путешествовать по 15-ти часовым поясам». Ответ свидетельствует о некотором разногласии, которое может возникнуть между семьей Байдена и его командой по поводу плотного графика его предвыборной кампании.
Байден также обрушился с критикой на бывшего президента США Дональда Трампа и обвинил его в «практическом бездействии», заявив, что придерживается жесткого графика. «Мой график был полностью забит. А где был Трамп? Катался на своем гольф-каре, заполнял свою карточку результатов, прежде чем ударить по мячу? Я имею в виду, посмотрите, он практически ничего не сделал», — сказал Байден. По его словам, иностранные лидеры, с которыми он встречался в ходе саммита НАТО на этой неделе, не выражали обеспокоенности по поводу его пригодности к исполнению обязанностей. Вместо этого они выразили опасения по поводу перспективы второго срока Трампа, если Байден проиграет в ноябре, сказал он.
Когда Байдена спросили, хотел ли бы он что-то изменить (речь шла о противостоянии Израиля и ХАМАС), он в первую очередь указал на свой визит в Израиль сразу после нападения седьмого октября. Он также сказал, что во время разговоров о доставке помощи в Газу Израиль «иногда не желал сотрудничать (с Нетаньяху)». Байден также заявил, что после окончания военной операции Израиль не должен оккупировать Газу. Он также заявил, что выступает за режим прекращения огня.
На вопрос о том, следует ли ему пройти еще одно неврологическое обследование, Байден ответил журналистам: «Я прошел три важных и интенсивных неврологических обследования… совсем недавно, в феврале, и они говорят, что я в хорошей форме».
Байден также сказал, что решения, которые он принимает каждый день, являются доказательством того, что он здоров. «Меня каждый день проверяют на неврологические способности», — ответил политик.
Байден также пошутил по поводу большого числа анонимных высказываний, появившихся в ходе его предвыборной кампании и работы администрации за последние недели, заявив журналистам: «Вы разговариваете с моим персоналом. Все вы разговариваете с моим персоналом. Иногда мой персонал слишком много говорит».
Пока Джо Байден продолжал общаться с журналистами, бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал оговорку соперника в своей сети Truth Social. Напомним, Байден ошибочно назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».
«Жестокий Джо начинает свою пресс-конференцию словами: “Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, хотя я думаю, что она не имеет квалификации, чтобы быть президентом”. Отличная работа, Джо!» — написал Трамп, приложив видео этого момента.