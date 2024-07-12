Байден оскорбительно высказался в адрес Путина после саммита НАТО

Президент США и прежде неоднократно делал оскорбительные заявления в адрес Путина, тот в ответ напоминал фразу «кто как обзывается — тот так и называется», а его представитель Дмитрий Песков назвал оскорбления с американской стороны хамским заявлением и позором. «Если президент страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — считает он. Песков полагает, что подобные высказывания «вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина».