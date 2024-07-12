«Высасывают соки»: Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО

«Государства “золотого миллиарда” хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом», — сказал Антонов журналистам.
«США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии», — указал посол.
По словам Антонова, некоторые высказываемые на саммите трезвые мысли в пользу политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта «забивались» русофобской риторикой.
По итогам Совета НАТО-Украина страны Запада подтвердили, что направят Украине приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.
Североатлантический альянс также договорился о выделении Украине 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне 2025 года.
Кроме того, военный блок займется консультированием разработки и реализации архитектуры ПВО и ПРО Украины.
Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятая на саммите НАТО декларация свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не являются сторонниками мира и диалога по Украине. По его словам, расширение Североатлантического альянса на территорию Украины представляет угрозу для безопасности России.