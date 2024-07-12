Россия может длительное время вести боевые действия, заявили в Японии

В докладе утверждается, что за счет ряда факторов, таких как круглосуточная работа военной промышленности и других, Россия «сохраняет военную мощь».
«Даже под санкциями Россия может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза, что указывает на то, что (Россия) на протяжении длительного времени сможет продолжать боевые действия», — говорится в докладе.
«Российская сторона в 2023 году увеличила производственные мощности военной промышленности в четыре раза, увеличивает темп ремонта и производства каждого вида вооружений, в связи с чем для Украины еще более важным становится расширение помощи от стран Европы и США», — говорится в докладе.
Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.