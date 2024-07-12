В Омской области изменят структуру 15 районов

Изменения предполагают объединение сельских поселений под статусом муниципального округа. Отличие муниципального округа от района состоит в том, что на округ будет только один совет депутатов, без местных советов в каждом поселении. По задумке организаторов, такая реформа упростит управления и позволит сэкономить, в том числе за счёт сокращения количества выборов.