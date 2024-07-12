Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области изменят структуру 15 районов

Муниципальные районы будут преобразованы в округа.

Источник: Om1.ru

Депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили в первом чтении преобразование нескольких районов в муниципальные округа. Речь идёт пока только о Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском и Тевризском районах.

Аналогичное преобразование также ждёт ещё восемь районов: Крутинский, Большеуковский, Нижнеомский, Седельниковский, Нововаршавский, Полтавский, Оконешниковский, Азовский. Вопрос об этом направлен на рассмотрение губернатору.

Изменения предполагают объединение сельских поселений под статусом муниципального округа. Отличие муниципального округа от района состоит в том, что на округ будет только один совет депутатов, без местных советов в каждом поселении. По задумке организаторов, такая реформа упростит управления и позволит сэкономить, в том числе за счёт сокращения количества выборов.

закон