В Омской области изменят структуру 15 районов

Депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили в первом чтении преобразование нескольких районов в муниципальные округа. Речь идёт пока только о Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском и Тевризском районах.
Аналогичное преобразование также ждёт ещё восемь районов: Крутинский, Большеуковский, Нижнеомский, Седельниковский, Нововаршавский, Полтавский, Оконешниковский, Азовский. Вопрос об этом направлен на рассмотрение губернатору.
Изменения предполагают объединение сельских поселений под статусом муниципального округа. Отличие муниципального округа от района состоит в том, что на округ будет только один совет депутатов, без местных советов в каждом поселении. По задумке организаторов, такая реформа упростит управления и позволит сэкономить, в том числе за счёт сокращения количества выборов.