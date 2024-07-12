Байден заявил, что поговорил бы с Путиным, если бы он позвонил

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, что ответил бы на телефонный звонок российского лидера Владимира Путина.
«Думаю, я готов разговаривать с любым лидером, который хочет поговорить, в том числе, если бы Путин позвонил мне и выразил желание побеседовать», — сказал хозяин Белого дома (цитата по ТАСС).
Он добавил, что его последний телефонный разговор с президентом РФ был посвящен работе над соглашением по контролю над вооружениями в космосе. При этом Байден не уточнил, когда состоялась эта беседа.
Ранее в Кремле подчеркнули, что Владимир Путин пока не планирует звонить Джо Байдену.
Напомним, что в начале июня на встрече с главами мировых информационных агентств президент России назвал нынешнего хозяина Белого дома предсказуемым «политиком старой школы».
Тем временем одной из главных тем прошедшего саммита НАТО в Вашингтоне стала оговорка Байдена, пригласившего на сцену Владимира Путина, «в котором столько же мужества, сколько решимости».
«Дамы и господа, президент Путин», — сказал американский политик, в очередной раз шокировав публику. Спустя мгновение Байден понял, что допустил ошибку. Речь шла о Зеленском.