Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мрачные дни»: Байдену сообщили печальные новости после оговорки о Путине

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе опозорили Америку и еще сильнее навредят избирательной кампании демократа, пишет редактор Telegraph Тони Дайвер.

Источник: Reuters

В среду Байден дважды допустил скандальные оговорки на саммите НАТО в Вашингтоне. Во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве «президента Путина», а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.

«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене. <…> Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки», — отметил автор Telegraph.

По словам журналиста, искренний интерес и восхищение Байденом в зале саммита НАТО резко сменилось на ужас после его оговорок. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось срочно прикрывать провал Байдена перед журналистами, обратил внимание Дайвер.

Как заметил редактор, на саммите НАТО Байден упустил крайне важный шанс показать себя сильным и серьезным политиком перед избирателями.

«Если в начале недели позиции господина Байдена выглядели шаткими, то сегодня кажется, что ему конец. Ближайшие дни будут для него мрачными», — заключил журналист.

Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал «растерянным, вялым или терявшим нить разговора». Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

Байден Джо