«Мрачные дни»: Байдену сообщили печальные новости после оговорки о Путине

Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал «растерянным, вялым или терявшим нить разговора». Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.