«Мрачные дни»: Байдену сообщили печальные новости после оговорки о Путине

В среду Байден дважды допустил скандальные оговорки на саммите НАТО в Вашингтоне. Во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве «президента Путина», а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.
«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене. <…> Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки», — отметил автор Telegraph.
По словам журналиста, искренний интерес и восхищение Байденом в зале саммита НАТО резко сменилось на ужас после его оговорок. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось срочно прикрывать провал Байдена перед журналистами, обратил внимание Дайвер.
Как заметил редактор, на саммите НАТО Байден упустил крайне важный шанс показать себя сильным и серьезным политиком перед избирателями.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал «растерянным, вялым или терявшим нить разговора». Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.