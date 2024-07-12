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В НАТО обвинили Китай в попытках приблизиться к границам блока

Китай приближается к границам НАТО, что следует из совместных учений страны с Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Источник: Reuters

«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе, а также в Африке, в Арктике и в других местах», — заявил генсек.

По мнению Столтенберга, учения являются демонстрацией сотрудничества авторитарных режимов.

8 июля Белоруссия и Китай начали совместные антитеррористические учения «Атакующий сокол» на полигоне Брестский. Как сообщалось, во время тренировок отрабатывались методы ночного десантирования, а также ведение боя в населенном пункте и преодоление водных преград.

НАТО
учения