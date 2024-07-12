Уезжающим на СВО контрактникам из Куеды и Чернушки будут платить 100 тысяч

Выплата в 100 тысяч рублей будет полагаться уезжающим на СВО контрактникам из Куеды и Чернушки, рассказали в телеграм-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Это решение одобрили депутаты думы Куединского округа. «Мера поддержки распространится только на тех местных жителей, кто заключил контракт на участие в спецоперации не раньше 11 июля 2024 года», — пояснили в телеграм-канале «На местах». Средства на выплаты планируют выделять из резервного фонда администрации Куединского округа.