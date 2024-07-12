В США усилились опасения по поводу ментального здоровья Байдена

Когда глава государства произносил речь перед коллегами из других стран — членов НАТО, он перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Через несколько часов после этого инцидента хозяин Белого дома провел пресс-конференцию с журналистами, на которой по ошибке назвал своего предшественника Дональда Трампа вице-президентом страны. Сейчас соответствующий пост занимает Камала Харрис.