Вице-мэр Андрей Южаков проверил благоустройство дворов в Иркутске

Часть из них приводят в порядок на средства «депутатского фонда». Как обновляют такие объекты, проверил вице-мэр Андрей Южаков.
Он посетил четыре территории, расположенные в Октябрьском и Правобережном округах. Осмотр начался с придомового пространства на Байкальской, 200 «Б». По словам помощника депутата по округу № 13 Геннадия Ильичева, по инициативе жителей здесь появились отдельные тротуары, парковочный карман, отремонтировали проезжую часть, заменили бордюры.
«Дорога около нашего дома много лет была заброшена. Обратились к депутату — нам помогли, что очень радует. Планируем и дальше вместе работать над преобразованием этой площадки», — поделилась иркутянка Елена Саркисян.
Во дворе на Байкальской, 215 «А» подрядчик отсыпал дорогу щебеночно-песчаной смесью, заасфальтировал тротуар, установил бордюры. Заканчивается обустройство лестницы и газона, сообщает пресс-служба администрации города.
«Здесь был грунтовый проезд, в часы пик утром и вечером жители активно его использовали для того, чтобы подъехать к детскому саду. Для их удобства сделали более комфортное покрытие. В следующем году рассмотрим возможность асфальтирования», — пояснил депутат Думы города Александр Квасов.
В районе дома № 14 на Депутатской устанавливают бордюры, урны и газонные ограждения, регулируют по высоте колодцы, обустраивают тротуары. По словам депутата Думы Иркутска Максима Булдакова, подрядчик приступил к замене основания и дорожного полотна. Прорабатывается вопрос ремонта покрытия на подъезде ко двору.
Еще одним объектом, который проверил вице-мэр, стал двор на Красногвардейской, 14 «А». Как рассказал депутат городской Думы Алексей Кудрявцев, тут заменили асфальт, бордюры, установили лавочки и урны, провели санитарную обрезку деревьев. Также удалось расширить парковку.
«В этом году по национальному проекту “Формирование комфортной городской среды” обновляем 21 придомовую территорию, по муниципальной программе — еще более 90. Работы идут во всех округах Иркутска. Безусловно, в этих мероприятиях очень важно участие жителей, которые сами определяют, что, где и в каких объемах нужно делать. Активно подключаются и депутаты городской Думы. По результатам взаимодействия мы получаем действительно удобные дворы в областном центре», — резюмировал Андрей Южаков.