Вице-мэр Андрей Южаков проверил благоустройство дворов в Иркутске

«В этом году по национальному проекту “Формирование комфортной городской среды” обновляем 21 придомовую территорию, по муниципальной программе — еще более 90. Работы идут во всех округах Иркутска. Безусловно, в этих мероприятиях очень важно участие жителей, которые сами определяют, что, где и в каких объемах нужно делать. Активно подключаются и депутаты городской Думы. По результатам взаимодействия мы получаем действительно удобные дворы в областном центре», — резюмировал Андрей Южаков.