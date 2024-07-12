За безопасность жителей Башкирии будут отвечать «умные» извещатели.

«СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»
Текущий год в России объявлен Годом семьи, и среди важных вопросов, таких, как демография, меры поддержки многодетных и малоимущих семей, укрепление семейных ценностей, есть один из важнейших — это безопасность и народосбережение каждого жителя Башкортостана. В республике 2024 год стал Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому люди с ОВЗ станут первыми, чью безопасность будут обеспечивать усовершенствованные автономные пожарные извещатели с GSM-модулем. В частных домах и квартирах бывают непредвиденные ситуации — окурок соседа может спровоцировать пожар на балконе или случится замыкание в розетке, загорится кухонная утварь из-за забытой на включенной плите сковородки. И не всегда такие возгорания можно оперативно заметить и потушить, тем более если они произошли в доме, где проживает человек с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в Башкирии готовится к запуску пилотный проект оснащения жилья граждан, имеющих инвалидность III группы по слуху и зрению, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, современными извещателями с GSM-модулем. Такое поручение дал Глава Башкирии Радий Хабиров на очередном правительственном оперативном совещании.
«Пока мы устанавливаем извещатели только со звуковым сигналом, и человек, который может быть немобильным, не спасется. Сейчас начнем устанавливать извещатели с GSM-модулем. Такой прибор отправляет сигнал сразу на четыре адреса — в органы опеки, родным, в экстренные службы, в сельсовет. И человека можно будет спасти».
Он подчеркнул, что самая главная задача, которую ставит перед руководством субъектов президент России, — это сбережение народа.
«Её выполнение заключается в простых вещах. Меньше людей должно гибнуть в пожарах, на водных объектах, меньше должны падать с высоты, гибнуть в ДТП и так далее. Мы в отношении каждого вызова готовим определённые мероприятия. Очень важное для нас направление — создание системы предупреждения пожаров».
Башкортостан — густонаселённый регион. Около 38% населения проживают на селе. Это деревянные дома, по которым возникают вопросы с газовым оборудованием, пожаротушением и прочее. Поэтому власти республики четыре года назад приняли решение для 15 категорий людей, которые являются наиболее уязвимыми при возникновении пожаров, бесплатно предоставлять автономные пожарные извещатели.
«Каждый понедельник, когда мы проводим ВКС, наш начальник управления по чрезвычайным ситуациям докладывает, сколько их сработало, и сколько людей спасли. В целом за десять лет у нас снизилось количество погибших людей на пожарах на 22%. Но тем не менее возгорания со смертельным исходом происходят. Мы приняли решение в качестве пока пилотного проекта, по предложению начальника Управления МЧС России по РБ, пожарные извещатели оснастить GSM-модулем. Почему? Потому что иногда мы устанавливаем минисирены у людей, которые просто самостоятельно не могут передвигаться. Либо больные, либо глубоко уже старые люди. Мы хотим проанализировать, как эта система работает».
ПИЛОТНЫЕ ЗОНЫ
Заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства РБ Азамат Абдрахманов проинформировал, что уже составлена «дорожная карта» установки таких извещателей.
«Совместно с министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ на основании анализа гибели людей при пожарах и количества проживающих в муниципалитетах граждан с ограниченными возможностями определены 4 пилотные зоны: Благовещенский, Ишимбайский, Стерлитамакский и Татышлинский районы. Общее количество нуждающихся в таких приборах в четырех районах — 1347 человек».
Предварительная стоимость одного прибора с учётом приобретения SIM-карты составляет около 6,5 тысячи рублей. Соответственно на реализацию пилотного проекта потребуется выделение дополнительного финансирования на сумму порядка 8 млн рублей.
Сейчас ведется согласование соответствующего нормативно-правового акта с заинтересованными ведомствами. Планируется, что организация предоставления социальной поддержки будет осуществляться государственным комитетом РБ по чрезвычайным ситуациям. Выдача извещателя будет носить заявительный характер.
ПРИНЦИП СПАСЕНИЯ
Автономный пожарный извещатель реагирует на определенный уровень концентрации продуктов горения веществ и материалов. В корпусе минисирены объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. Принцип работы прибора направлен на определение частиц дыма в воздухе. При срабатывании детектора дыма извещатель издает громкий пронзительный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих.
В современных автономных пожарных извещателях для оповещения монтируется GSM-модуль, который обеспечивает:
- дозвон на заранее запрограммированные телефонные номера;
- рассылку смс-сообщений.
«Интегрирование GSM-модуля делает извещатели более эффективными и гибкими. Эта технология обеспечивает оперативное оповещение о пожаре в режиме реального времени, что позволяет сократить время реакции до минимума. Более того, отправка оповещений на мобильные устройства, а также в специализированные службы, дает возможность начать эвакуацию или предпринять действия по тушению пожара, даже если нет никого на месте происшествия».
Извещатель с GSM-модулем позволяет сообщать о происшествии одновременно по шести номерам телефонов (включая сотовые): не только подразделениям пожарной охраны, но и соседям, живущим рядом родственникам, которые в течение нескольких минут смогут помочь пострадавшему эвакуироваться.
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
По данным статистики, за 2023 год в Башкортостане произошло 10 658 пожаров, из которых 4105 случились в жилом секторе. В происшествиях погибли 238 человек, из которых в жилом секторе — 188 человек. Во время пожара 88 человек спали, ещё 12 человек не смогли спастись из-за своего состояния здоровья, той или иной серьезной болезни.
На сегодняшний день извещатели являются наиболее эффективным средством раннего обнаружения пожаров. Башкортостан — единственный в стране регион, где минисирены за счет средств республиканского бюджета получают 15 категорий жителей. Так, в 2024 году было выдано более 30 тысяч приборов, с 2016 года — 616 314 штук. Благодаря своевременному срабатыванию минисирен, с 2016 года в республике спасены жизни 1133 человек, из которых 433 — дети.
Опыт Башкортостана по обеспечению отдельных категорий граждан пожарными извещателями признан министерством по чрезвычайным ситуациям РФ одним из лучших в стране и рекомендован к внедрению другими российскими регионами.