За безопасность жителей Башкирии будут отвечать «умные» извещатели.

Текущий год в России объявлен Годом семьи, и среди важных вопросов, таких, как демография, меры поддержки многодетных и малоимущих семей, укрепление семейных ценностей, есть один из важнейших — это безопасность и народосбережение каждого жителя Башкортостана. В республике 2024 год стал Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому люди с ОВЗ станут первыми, чью безопасность будут обеспечивать усовершенствованные автономные пожарные извещатели с GSM-модулем. В частных домах и квартирах бывают непредвиденные ситуации — окурок соседа может спровоцировать пожар на балконе или случится замыкание в розетке, загорится кухонная утварь из-за забытой на включенной плите сковородки. И не всегда такие возгорания можно оперативно заметить и потушить, тем более если они произошли в доме, где проживает человек с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в Башкирии готовится к запуску пилотный проект оснащения жилья граждан, имеющих инвалидность III группы по слуху и зрению, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, современными извещателями с GSM-модулем. Такое поручение дал Глава Башкирии Радий Хабиров на очередном правительственном оперативном совещании.