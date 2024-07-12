Полянский на заседании ГА ООН продемонстрировал обломки дрона, атаковавшего ЗАЭС

«Вдаваться в детали мы сейчас не будем», — сказал он. Но особо подчеркнул, что Украина регулярно обстреливает объект. Информацию об этом Москва направляет в Совет Безопасности ООН и Секретариат МАГАТЭ. У мирового сообщества есть данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях, подчеркнул Полянский.