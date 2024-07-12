Полянский на заседании ГА ООН продемонстрировал обломки дрона, атаковавшего ЗАЭС

«Вдаваться в детали мы сейчас не будем», — сказал он. Но особо подчеркнул, что Украина регулярно обстреливает объект. Информацию об этом Москва направляет в Совет Безопасности ООН и Секретариат МАГАТЭ. У мирового сообщества есть данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях, подчеркнул Полянский.
По словам дипломата, киевский режим регулярно нарушает принципы обеспечения безопасности на ЗАЭС, сформулированные гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Но к словам постпреда РФ прислушались не все присутствовавшие в зале. После выступления Полянского Генассамблея приняла проект украинской резолюции с требованием к РФ вывести войска с территории ЗАЭС.
За документ проголосовали 99 из 192 стран. Девять государств выступили против, еще 60 воздержались от голосования.
Комментируя данное решение, российский дипломат заявил, что резолюция не имеет никакого эффекта, она способна только подбодрить сторонников войны в Европе, США и на Украине.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ, которая, как отметил Гросси, подрывает основы ядерной безопасности, включая защиту сотрудников Запорожской АЭС.
Речь идет о попадании трех украинских дронов в подстанцию «Радуга». На объекте в момент удара работала бригада, которая восстанавливала электроснабжение. Восемь человек получили ранения.
Гросси указал на недопустимость подобных атак, так как они создают угрозу ядерной безопасности.