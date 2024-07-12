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Мэр Новосибирска назначил еще одну начальницу департамента: что известно об Ирине Королевой?

В мэрии Новосибирска продолжаются кадровые перестановки.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Ирины Королевой на должность нового начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города.

Биография.

Известно, что Ирина Королева родилась в Новосибирске.

С 2008 года после окончания СИУ РАНХиГСа с квалификацией «юрист», после чего работала в муниципальных и региональных структурах.

К работе в должности начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска Ирина Королева приступила сегодня, 12 июля 2024 года.

Напомним, что ранее эту должность занимала Ксения Антонова, которая была повышена до заместителя мэра — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.