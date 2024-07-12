На выборах губернатора Челябинской области КОИБами будут оборудованы 16% участков

Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
«В единый день голосования 7 и 8 сентября 2024 года будут применяться 379 комплексов обработки избирательных бюллетеней», — говорится в комментарии.
Подавляющее большинство технических средств подсчета голосов поедет в Магнитогорск — 174, чуть меньше отправится в Златоуст — 77 штук, на третьем месте Миасс — 73, на четвертом Копейск — 55.
КОИБ сканирует каждый бюллетень, распознает, как проголосовал избиратель, подсчитывает результаты и распечатывает итоговый протокол после окончания голосования.
«Все остальное на избирательных участках останется неизменным. Избиратель получает бюллетень, расписывается в списке избирателей, делает выбор и опускает его в КОИБ», — добавили в избиркоме Челябинской области.
Напомним, на пост главы региона претендует четыре человека. Зарегистрированы действующий губернатор и кандидат «Единой России» Алексей Текслер, заместитель председателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов и лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин.
Ярославу Щербакову, лидеру челябинского регионального отделения партии «“Яблоко”, отказано в регистрации “по причине предоставления недостаточного количества подписей в поддержку выдвижения”.
Выборы губернатора Челябинской области будут проходить два дня — 7 и 8 сентября.