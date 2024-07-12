Врио губернатора Калининградской области взял на особый контроль строительство «Планеты Океан»

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных взял на особый контроль строительство «Планеты Океан». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Вижу, что вопрос окончания строительства музейного корпуса волнует калининградцев — когда уже закончится эта долгая стройка? Также было поручение президента России на эту тему. Не нужно молчать о проблемах. Говорите, какая помощь нужна — будем вместе искать решение», — заявил Алексей Беспрозванных на совещании в Музее Мирового океана.
Глава региона поручил увеличить количество рабочих на стройплощадке, чтобы закончить работы в срок, и помочь со строительной техникой. Как уточнили в пресс-службе, возведение объекта осуществляется с 2013 года, в процессе менялись генеральные подрядчики.
Для Музея Мирового океана в Калининграде искали подрядчика, который поставит и смонтирует оборудование в корпусе-шаре.