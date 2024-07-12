Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора Калининградской области взял на особый контроль строительство «Планеты Океан»

Возведение объекта осуществляется с 2013 года.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных взял на особый контроль строительство «Планеты Океан». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Вижу, что вопрос окончания строительства музейного корпуса волнует калининградцев — когда уже закончится эта долгая стройка? Также было поручение президента России на эту тему. Не нужно молчать о проблемах. Говорите, какая помощь нужна — будем вместе искать решение», — заявил Алексей Беспрозванных на совещании в Музее Мирового океана.

Глава региона поручил увеличить количество рабочих на стройплощадке, чтобы закончить работы в срок, и помочь со строительной техникой. Как уточнили в пресс-службе, возведение объекта осуществляется с 2013 года, в процессе менялись генеральные подрядчики.

Для Музея Мирового океана в Калининграде искали подрядчика, который поставит и смонтирует оборудование в корпусе-шаре.

строительство