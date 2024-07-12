Орбан обсудил с Трампом способы установления мира на Украине

Миссия Виктора Орбана по «достижению мира» началась с поездки в Киев 2 июля, где он встретился с Владимиром Зеленским и обсудил возможность прекращения огня. Затем Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее — в Китай. По итогам встреч, как писала El Pais, венгерский премьер направил лидерам ЕС письмо, в котором предположил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся до конца года.