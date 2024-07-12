Орбан обсудил с Трампом способы установления мира на Украине

«Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему», — написал Орбан в соцсети X. Встреча состоялась в рамках «миротворческой миссии» венгерского премьера, пишет Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря.
Дональд Трамп, комментируя встречу с Виктором Орбаном, написал в своей соцсети Truth Social: «Спасибо, Виктор. Мир должен наступить, и как можно скорее».
Кандидат в президенты США Дональд Трамп говорил, что в случае прихода к власти остановил бы российско-украинский конфликт за 24 часа. СМИ писали, что в рамках своего плана он планирует пригрозить президенту Украины Владимиру Зеленскому сокращением военной помощи, если тот откажется от переговоров с Россией. По данным WP, Трамп также считает, что Киеву необходимо пойти на территориальные уступки. В штабе Дональда Трампа эту информацию отрицали.
Миссия Виктора Орбана по «достижению мира» началась с поездки в Киев 2 июля, где он встретился с Владимиром Зеленским и обсудил возможность прекращения огня. Затем Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее — в Китай. По итогам встреч, как писала El Pais, венгерский премьер направил лидерам ЕС письмо, в котором предположил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся до конца года.