Антонов: НАТО встала на путь подготовки к войне

«Мир на Украине рассматривается через призму стратегического поражения России. Нашу страну представляют чуть ли не исчадием ада. Пора бы прекратить строить иллюзорные замки и понять: Российская Федерация была, есть и будет. Победить нас никому не суждено. Некоторые трезвые мысли на саммите в пользу политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта забивались русофобской риторикой. Слушать и слышать кого-либо, кроме себя, “ястребы” не желают, да, видимо, и не способны».