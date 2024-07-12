Антонов: НАТО встала на путь подготовки к войне

«Вашингтонский саммит показал, что натовцы бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны. США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии, — подчеркнул дипломат. — Врагами объявляются все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада. Россия вновь названа первостепенной угрозой. Подтверждена политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с нашей страной. США не хотят искать компромиссы и требуют от нас безропотно согласиться с движением военной машины альянса на восток».
Анатолий Антонов подчеркнул, что НАТО не хватает Европы, ее интересы «простираются за пределы Евро-Атлантики», в первую очередь — на Азию. «Государства “золотого миллиарда” хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом», — сказал он.
Также посол заявил, что Соединенные Штаты и их союзники хотят занять роль «мирового полицейского», требуя, чтобы все придерживались правил, которые были придуманы в Вашингтоне «и других столицах НАТО». «Подчеркнем, что итог от “гуманитарных” интервенций этого якобы оборонительного блока известен — разрушение государств, военные преступления, разгул экстремизма и массовая гибель мирного населения», — отметил Анатолий Антонов.
«Можно без сомнения утверждать, что большинству государств чужда политика неоколониализма. Задача всех здравомыслящих и миролюбивых стран — бороться за многополярность, основанную на международном праве, принципе равной и неделимой безопасности», — констатировал дипломат.
Анатолий Антонов добавил, что разумные мысли о дипломатическом урегулировании ситуации в Украине на саммите НАТО в Вашингтоне заглушались русофобской риторикой.
«Мир на Украине рассматривается через призму стратегического поражения России. Нашу страну представляют чуть ли не исчадием ада. Пора бы прекратить строить иллюзорные замки и понять: Российская Федерация была, есть и будет. Победить нас никому не суждено. Некоторые трезвые мысли на саммите в пользу политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта забивались русофобской риторикой. Слушать и слышать кого-либо, кроме себя, “ястребы” не желают, да, видимо, и не способны».
«Решение натовцев о дальнейшей накачке киевского режима оружием против России и размещении дальнобойных систем США в Европе подчеркивает обоснованность начала специальной военной операции, — резюмировал Антонов. — Нынешние шаги оппонентов по созданию дополнительных угроз российской безопасности предопределяют наши адекватные компенсирующие меры в военно-технической сфере».