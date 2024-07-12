Беглов предложил Путину создать Школу управления НКО

Губернатор отметил, что многие волонтеры и руководители НКО жалуются на нехватку опыта и знаний, необходимых для создания и управления организациями.
Он также сообщил, что большинство общественно значимых решений в Петербурге принимается с учетом мнения жителей, и что программа развития города была разработана на основе 400 тысяч предложений горожан, активно поддерживаемых НКО и волонтерами.
«Наши жители понимают важность и эффективность некоммерческих организаций. Город готов открыть новую Школу управления НКО. Это мог бы быть пилотный проект».
Путин поддержал эту идею, отметив её как хорошую. Сегодня в Петербурге зарегистрировано около 9 тысяч некоммерческих организаций, что делает его одним из лидеров в стране по их числу.