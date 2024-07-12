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Беглов предложил Путину создать Школу управления НКО

На рабочей встрече с президентом России Александр Беглов предложил открыть новую Школу управления НКО. Владимир Путин поддержал идею.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор отметил, что многие волонтеры и руководители НКО жалуются на нехватку опыта и знаний, необходимых для создания и управления организациями.

Он также сообщил, что большинство общественно значимых решений в Петербурге принимается с учетом мнения жителей, и что программа развития города была разработана на основе 400 тысяч предложений горожан, активно поддерживаемых НКО и волонтерами.

«Наши жители понимают важность и эффективность некоммерческих организаций. Город готов открыть новую Школу управления НКО. Это мог бы быть пилотный проект».

сказал Беглов

Путин поддержал эту идею, отметив её как хорошую. Сегодня в Петербурге зарегистрировано около 9 тысяч некоммерческих организаций, что делает его одним из лидеров в стране по их числу.

Путин Владимир