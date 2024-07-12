Военная операция на Украине, день 870-й

«Украина сама не в состоянии исполнять эту резолюцию. Украинский постпред с трибуны говорил о том, что не должно быть никаких атак на станцию, а они осуществляются самой Украиной. Полагаю, что никто в здравом уме не думает, что Россия наносит удары по своей же АЭС», — прокомментировал постпред России при ООН Дмитрий Полянский.