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Военная операция на Украине, день 870-й

Турция призвала возобновить стамбульские переговоры и заключить «справедливый мир». ООН одобрила украинскую резолюцию с требованием вывести российские войска с территории Запорожской АЭС. Байден заявил, что у него нет «веских причин» для общения с Путиным. Австралия объявила о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на $250 млн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:10 Разрешать ВСУ наносить удары вглубь России, например, по Москве бессмысленно — президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

«Разрешать Киеву применять американское оружие для ударов по Москве и на схожую глубину по территории России не имеет смысла».

9:00 ВСУ пытались перебросить резерв из двух групп в район донецкого Нью-Йорка, их уничтожили артиллерия и FPV-дроны — ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

8:55 Турция надеется на возобновление зерновой сделки и ее повторное заключение в Стамбуле — турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

«Мы говорили о черноморской зерновой инициативе с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Будем следить за процессом».

8:46 Минобороны Великобритании опровергло разрешение на удары дальнобойных ракет Storm Shadow по России — газета The Daily Telegraph.

8:40 Вопрос о прямом участии НАТО на Украине не стоит — президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

«Хотя речь не идет о непосредственном участии Альянса в конфликте на Украине, очень важно, чтобы союзники продолжали оказывать эффективную поддержку. Россия не должна выиграть, на карту поставлено не только будущее Украины, но и мир и безопасность всех на континенте».

8:35 Продолжение конфликта на Украине грозит ей самой уничтожением — президент Хорватии Зоран Миланович на саммите НАТО.

«Украине грозит полное экономическое истощение и демографическое уничтожение. Мы должны быть честными по отношению к ним и не обещать того, что не можем выполнить… Известно, кому необходимо вести переговоры с русскими — американцам. Я считаю это важным и необходимым, ключевыми являются отношения между Москвой и Вашингтоном, все остальное — декорация».

8:29 Официальный представитель МИД РФ об оговорке Байдена на саммите НАТО:

8:28 Венгрия напомнит Украине на Совете с НАТО, что ее вступление в альянс сейчас нереально — глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсетях.

«Реальность ясна всем: о членстве Украины в НАТО по-прежнему не может быть и речи, поскольку это чревато прямой конфронтацией с Россией».

8:27 НАТО разработает «интегрированную систему ПВО Украины» — заявлении по итогам заседания Совета Украины — НАТО «НАТО будет поддерживать и давать советы по созданию архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной системы Украины и способствовать ее созданию на практике».

8:20 Турция призывает возобновить стамбульские переговоры — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Выступаем за возобновление стамбульского процесса. Мы всегда говорим, что при заключении справедливого мира не бывает проигравших», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

Эрдоган также назвал непозволительным прямое вовлечение НАТО в конфликт.

8:15 Минобороны РФ показало, как операторы запускают «на охоту» дрон-разведчик «Суперкам»:

8:10 Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию с требованием немедленно вывести российские войска Запорожской АЭС. «За» проголосовали 99 из 192 стран.

«Украина сама не в состоянии исполнять эту резолюцию. Украинский постпред с трибуны говорил о том, что не должно быть никаких атак на станцию, а они осуществляются самой Украиной. Полагаю, что никто в здравом уме не думает, что Россия наносит удары по своей же АЭС», — прокомментировал постпред России при ООН Дмитрий Полянский.

8:05 Президент США Джо Байден заявил, что будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным, если тот сам позвонит и «изменит свое поведение».

«Я готов говорить с любым лидером, который хочет разговора. Включая Путина, если он позвонит мне и захочет беседовать… Готов ли Путин к диалогу? Я готов, но не готов, если он не изменит свое поведение».

Байден также отметил, что сейчас у него нет «веских причин» для их общения.

8:02 Австралия передаст Киеву свой крупнейший пакет военной помощи на $250 млн — Минобороны страны.

«Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине», — указало ведомство.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 870-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.