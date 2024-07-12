Стармер назвал Россию угрозой поколения и призвал НАТО увеличить военные расходы

Премьер добавил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Кроме того, он отметил, что хотя 23 страны НАТО поддерживают свои военные расходы на уровне 2% от ВВП, этого недостаточно и призвал увеличить их до 2,5%.



На этой неделе Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России.



В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», добавив, что Кремль «все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры».