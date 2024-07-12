Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер назвал Россию угрозой поколения и призвал НАТО увеличить военные расходы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию «угрозой поколения», его слова передает издание Telegraph.

Источник: AP 2023



«Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России… при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран», — сказал он.

Премьер добавил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Кроме того, он отметил, что хотя 23 страны НАТО поддерживают свои военные расходы на уровне 2% от ВВП, этого недостаточно и призвал увеличить их до 2,5%.

На этой неделе Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», добавив, что Кремль «все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры».