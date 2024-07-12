Москва и Минск готовят решение об отмене роуминга в Союзном государстве

«Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве. Уверены, что такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми», — сказал он.
Большая работа в этом направлении, добавил Галузин, уже проделана. Так, в ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов. Благодаря этому возросло число абонентов российских операторов связи в Белоруссии, увеличился входящий голосовой трафик, обмен смс-сообщениями и интернет-трафик.
Замглавы МИД России напомнил, что с 1 апреля 2022 года отменена плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве.
«Сейчас вместе с нашими белорусскими друзьями готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе стороны посчитают финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20−25 гигабайт трафика в месяц. Такие параметры соответствуют наилучшей мировой практике», — отметил он.
По словам Галузина, специалисты полагают, что пользование услугами связи для российских абонентов в Белоруссии и белорусских — в России на уровне тарифов «домашний» возможно обеспечить уже с апреля 2025 года.