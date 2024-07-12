Молдавские военные примут участие в операции ЕС в Боснии и Герцеговине

Миссия ЕС в Боснии и Герцеговине действует с 2004 года, она нацелена на поддержание безопасной и стабильной обстановки при полном сотрудничестве с вооруженными силами страны и гражданскими властями. В настоящее время в EUFOR Althea присутствуют 22 страны.