Молдавские военные примут участие в операции ЕС в Боснии и Герцеговине

Законодательную инициативу поддержал 61 депутат из присутствовавших в зале 91.
Молдавский контингент будет участвовать в EUFOR Althea в составе контингента румынских вооруженных сил и будет выполнять миротворческие и патрульные миссии в районе боевых действий.
Миссия начнется с 1 октября 2024 года и продлится 12 месяцев.
Логистическую страховку обеспечит румынский контингент, ранее парламент принял поправки к Соглашению между правительствами Молдовы и Румынии о сотрудничестве в военной области. Соответственно, часть расходов (коллективная подготовка перед развертыванием, транспорт, проживание, питание, медицинское лечение
Миссия ЕС в Боснии и Герцеговине действует с 2004 года, она нацелена на поддержание безопасной и стабильной обстановки при полном сотрудничестве с вооруженными силами страны и гражданскими властями. В настоящее время в EUFOR Althea присутствуют 22 страны.