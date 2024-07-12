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Молдавские военные примут участие в операции ЕС в Боснии и Герцеговине

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Парламент утвердил на заседании в четверг отправку 20 молдавских военнослужащих для участия в миссии Европейского союза в Боснии и Герцеговине (EUFOR Althea).

Источник: Sputnik.md

Законодательную инициативу поддержал 61 депутат из присутствовавших в зале 91.

Молдавский контингент будет участвовать в EUFOR Althea в составе контингента румынских вооруженных сил и будет выполнять миротворческие и патрульные миссии в районе боевых действий.

Миссия начнется с 1 октября 2024 года и продлится 12 месяцев.

Логистическую страховку обеспечит румынский контингент, ранее парламент принял поправки к Соглашению между правительствами Молдовы и Румынии о сотрудничестве в военной области. Соответственно, часть расходов (коллективная подготовка перед развертыванием, транспорт, проживание, питание, медицинское лечение и т. д.) будет покрыта Румынией.

Миссия ЕС в Боснии и Герцеговине действует с 2004 года, она нацелена на поддержание безопасной и стабильной обстановки при полном сотрудничестве с вооруженными силами страны и гражданскими властями. В настоящее время в EUFOR Althea присутствуют 22 страны.

ЕС