Трамп заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начинаться

Так Трамп отреагировала на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он отметил, что на встрече с бывшим президентом США они обсудили способы достижения мира.



Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского президента.