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Трамп заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начинаться

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не должен был начинаться, написал бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник: Reuters


«Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал он.

Так Трамп отреагировала на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он отметил, что на встрече с бывшим президентом США они обсудили способы достижения мира.

Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского президента.

Трамп Дональд