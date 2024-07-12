Михаил Мишустин рассказал правительству о поездке на «Иннопром» в Екатеринбург

Мыслями о прошедшем «Иннопроме» господин Мишустин поделился в начале заседания. По его словам, там правительственная делегация ознакомилась с проектами, которые помогут достичь технологического суверенитета страны, а показанные на выставке технологии определят будущий облик промышленности России. «Участие в этом мероприятии приняли мои коллеги из Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, а также представители многих дружественных нам государств. Мы обсудили развитие кооперационных связей в ключевых сферах. Назову некоторые из них: это авиастроение, автопром, космос, фармацевтика, машиностроение, металлургия и другие отрасли народного хозяйства», — рассказал председатель правительства.