Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой

«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание “Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации”, — говорится в сообщении.
Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.