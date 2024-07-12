Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой

«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание “Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации”, — говорится в сообщении.