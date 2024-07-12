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Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Об этом сообщает администрация Алушты.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание “Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

Путин Владимир