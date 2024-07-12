Планы развития приморских городов обсудят на ВЭФ-2024

— Мастер-планы — это сейчас действительно главные документы, которые разрабатывают все субъекты РФ, поскольку без мастер-планов не войдешь ни в одно федеральное ведомство и не защитишь ни один проект, который не отражен в мастер-плане. Мы уже упоминали, что у нас шесть городов уже разработали мастер-планы. Цена вопроса по их реализации очень велика. Понятно, что это до 2030 года. Мы финансируем за счет собственных ресурсов часть проектов. Но сейчас готовимся к 2025 году и надеемся привлечь федеральные ресурсы для реализации мастер-планов. Эти вопросы будут активно обсуждаться на площадке ВЭФ, — подчеркнула Вера Щербина.



Напомним, как ранее заявляла Вера Щербина, все виды финансовой поддержки из федерального бюджета будут ориентированы на мастер-планы. До 2030 года необходимо выполнить все проекты в шести городах, в том числе — создать комфортные условия для жителей опорных населенных пунктов.



По материалам «РБК Приморье».