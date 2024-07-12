Валерий Юрасов покинул пост главы Кулебакского района

Валерий Юрасов покинул пост главы города Кулебаки. Об этом сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.
Должность главы Кулебакского района Валерий Юрасов оставил по собственному желанию. Обязанности руководителя округа временно будет исполнять заместитель главы Артем Паятелев.
Ранее сообщалось о том, что Наталия Умнова покинула пост директора нижегородского лицея № 40.
Наталия Семеновна возглавляла учебное заведение более 30 лет. Под ее руководством педагоги лицея смогли подготовить несколько поколений учеников, которые успешно применили свои знания как в Нижнем Новгороде, так и за его пределами.