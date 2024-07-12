Орбан и Трамп на встрече обсудили способы достижения мира

Общение Орбана и Трампа проходило в поместье Мар-а-Лаго, которое находится во Флориде. В ходе их диалога обсуждался украинский конфликт. После проведения встречи венгерский премьер подвел итоги в публикации в своем аккаунте социальной сети Х. Он подчеркнул, что Трамп намерен прийти к решению мирно урегулировать ситуацию. Известие об этом Орбан назвал «хорошей новостью дня».