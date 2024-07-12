Лукашенко подпевал песне «Я люблю тебя жизнь» на открытии «Славянского базара в Витебске»

Президент Александр Лукашенко подпевал оперному певцу, народному артисту Беларуси Станиславу Трифонову, который исполнил песню «Я люблю тебя жизнь» на открытии «Славянского базара в Витебске». Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Станислав Трифонов 17 лет является солистом Большого театра Беларуси, он участник престижных международных фестивалей. Его прекрасный баритон можно услышать в ведущих партиях в операх «Дикая охота короля Стаха», «Князь Игорь», «Макбет», «Царская невеста», «Летучий голландец» и других.
Тем временем Лукашенко в Витебске вручил премии Союзного государства по литературе и искусству.
Еще Лукашенко отметил Григория Лепса специальной президентской наградой. Ранее мы писали, что звезда Григория Лепса заложена в Витебске на «Славянском базаре». Таким образом, Аллея лауреатов, удостоенных спецнаграды пополнилась еще одним именным васильком.