Лукашенко подпевал песне «Я люблю тебя жизнь» на открытии «Славянского базара в Витебске»

Станислав Трифонов 17 лет является солистом Большого театра Беларуси, он участник престижных международных фестивалей. Его прекрасный баритон можно услышать в ведущих партиях в операх «Дикая охота короля Стаха», «Князь Игорь», «Макбет», «Царская невеста», «Летучий голландец» и других.