Эрдоган назвал вступление в ШОС целью Турции

«Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к “Шанхайской пятерке” в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу».