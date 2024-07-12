Эрдоган назвал вступление в ШОС целью Турции

«Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к “Шанхайской пятерке” в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу».
В начале июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать и членом БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Нижнем Новгороде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.