Опрос: как россяине оценивают «мирную миссию» Виктора Орбана

Согласно опросу, три четверти респондентов (75%) заявили, что они следили за визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, а еще 23% отметили, что они слышали о данной теме. Схожее количество опрошенных также наблюдало за визитами Орбана в Киев (72%) и в Пекин (71%), при этом 25% и 24% соответственно что-то слышали о посещениях венгерского премьер-министра этих городов.
По итогам своей поездки Орбан заявил, что Венгрия может стать единственной европейской страной, которая имеет возможность вести диалог как с Россией, так и с Украиной. Большинство участников опроса поддерживают эту точку зрения: 24% абсолютно согласны, а 45% скорее согласны с этим утверждением. Однако примерно каждый четвертый респондент придерживается противоположного мнения: 11% абсолютно не согласны и 14% скорее не согласны.
Вопрос о роли Орбана как возможного посредника в отношениях между Россией и странами Запада вызвал неоднозначную реакцию. Около 35% опрошенных не смогли определиться по этому поводу. Схожее количество респондентов считает, что венгерский премьер скорее не сможет (24%) или определенно не сможет (12%) выступить в качестве посредника. Тем не менее, каждый четвертый верит в его посреднические способности: 8% ответили, что он определенно может, а 18% считают, что он скорее сможет, чем не сможет выполнить эту роль.
Почти половина всех участников опроса выразила мнение, что «мирная миссия» Орбана либо определенно снижает (15%), либо скорее снижает, чем увеличивает (29%) напряженность в международных отношениях. Лишь 3% считают, что напряженность определенно растет, а 8% полагают, что она скорее растет, чем снижается. В то же время 37% опрошенных затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос.
Александр Фролагин, Нина Лютикова