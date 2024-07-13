Опрос: как россяине оценивают «мирную миссию» Виктора Орбана

Вопрос о роли Орбана как возможного посредника в отношениях между Россией и странами Запада вызвал неоднозначную реакцию. Около 35% опрошенных не смогли определиться по этому поводу. Схожее количество респондентов считает, что венгерский премьер скорее не сможет (24%) или определенно не сможет (12%) выступить в качестве посредника. Тем не менее, каждый четвертый верит в его посреднические способности: 8% ответили, что он определенно может, а 18% считают, что он скорее сможет, чем не сможет выполнить эту роль.